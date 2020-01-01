Токеноміка End Wokeness (WOKE) Дізнайтеся ключову інформацію про End Wokeness (WOKE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація End Wokeness (WOKE) End Wokeness is a community-driven cryptocurrency project that emphasizes social awareness. The community’s native token, $WOKE, is built on the Solana blockchain using the SPL standard. The project aims to establish a transparent ecosystem among token holders. The opinions and participation of the community play a key role in shaping the future of End Wokeness. The project features a memetic theme, using humor and critique to create social awareness. This theme enables the community to build a unique cultural movement through social media and digital platforms. The $WOKE token has a maximum supply of 985,999,998 and a total supply of 970,840,644.84 all of which are in circulation. Офіційний вебсайт: https://www.endwokeness.org Купити WOKE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни End Wokeness (WOKE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена End Wokeness (WOKE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 2,41K $ 2,41K $ 2,41K Загальна пропозиція: $ 970,84M $ 970,84M $ 970,84M Циркуляційна пропозиція: $ 970,84M $ 970,84M $ 970,84M FDV (повністю розведена вартість): $ 2,41K $ 2,41K $ 2,41K Історичний максимум: $ 0,00213808 $ 0,00213808 $ 0,00213808 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну End Wokeness (WOKE)

Токеноміка End Wokeness (WOKE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки End Wokeness (WOKE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів WOKE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів WOKE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку WOKE, досліджуйте ціну токена WOKE в реальному часі!

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