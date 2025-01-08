Ціна End Wokeness (WOKE)
Поточна ціна End Wokeness (WOKE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 921.39K USD. Ціна WOKE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності End Wokeness:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.40K USD
- зміна ціни End Wokeness протягом дня — -16.79%
- циркуляційна пропозиція – 970.84M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни End Wokeness до USD становила $ -0.00019235301231127.
За останні 30 днів зміна ціни End Wokeness до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни End Wokeness до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни End Wokeness до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00019235301231127
|-16.79%
|30 днів
|$ 0
|-38.90%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін End Wokeness: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.01%
-16.79%
+3.69%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
End Wokeness is a community-driven cryptocurrency project that emphasizes social awareness. The community’s native token, $WOKE, is built on the Solana blockchain using the SPL standard. The project aims to establish a transparent ecosystem among token holders. The opinions and participation of the community play a key role in shaping the future of End Wokeness. The project features a memetic theme, using humor and critique to create social awareness. This theme enables the community to build a unique cultural movement through social media and digital platforms. The $WOKE token has a maximum supply of 985,999,998 and a total supply of 970,840,644.84 all of which are in circulation.
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