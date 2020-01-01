Токеноміка End Federal Reserve (EFR) Дізнайтеся ключову інформацію про End Federal Reserve (EFR), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація End Federal Reserve (EFR) It’s time to CTO the dollar, The notoriously down trending currency of the U.S. has reached it’s generational top. The dollar has infinite supply, constantly being printed and printed by those with no regard for what it does to the little guy. Is this in whose hands you wish to leave your wealth??? No more. It’s time to CTO the dollar IT’S TIME FOR THE MEME REVOLUTION. THIS BULL CYCLE OUR MISSION IS SIMPLE: TO FLIP THE DOLLAR. There are 2T USD in circulation. While the Fed holds 6.967 TRILLION US DOLLARS. All of it is worth nothing, and not in our hands or control. $EFR is purely in the hands of the people. Held only by those worthy of this vision. Our first target will be to flip the amount of $ in FED holdings. AKA 6.969 trillion mcap… Офіційний вебсайт: https://www.federalreserve.meme/ Купити EFR зараз!

Токеноміка та аналіз ціни End Federal Reserve (EFR) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена End Federal Reserve (EFR), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 21,51K $ 21,51K $ 21,51K Загальна пропозиція: $ 999,85M $ 999,85M $ 999,85M Циркуляційна пропозиція: $ 999,85M $ 999,85M $ 999,85M FDV (повністю розведена вартість): $ 21,51K $ 21,51K $ 21,51K Історичний максимум: $ 0,02534461 $ 0,02534461 $ 0,02534461 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну End Federal Reserve (EFR)

Токеноміка End Federal Reserve (EFR): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки End Federal Reserve (EFR) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів EFR, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів EFR, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку EFR, досліджуйте ціну токена EFR в реальному часі!

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