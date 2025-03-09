Сьогоднішня ціна End Federal Reserve (EFR)

Поточна ціна End Federal Reserve (EFR) сьогодні становить 0.00014467 USD з ринковою капіталізацією $ 144.65K USD. Ціна EFR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності End Federal Reserve:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 507.72 USD

- зміна ціни End Federal Reserve протягом дня — -5.65%

- циркуляційна пропозиція – 999.89M USD

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