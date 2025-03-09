Ціна End Federal Reserve (EFR)
Поточна ціна End Federal Reserve (EFR) сьогодні становить 0.00014467 USD з ринковою капіталізацією $ 144.65K USD. Ціна EFR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності End Federal Reserve:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 507.72 USD
- зміна ціни End Federal Reserve протягом дня — -5.65%
- циркуляційна пропозиція – 999.89M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни End Federal Reserve до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни End Federal Reserve до USD становила $ -0.0000615995.
За останні 60 днів зміна ціни End Federal Reserve до USD становила $ -0.0000854138.
За останні 90 днів зміна ціни End Federal Reserve до USD становила $ -0.0010716423031647216.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5.65%
|30 днів
|$ -0.0000615995
|-42.57%
|60 днів
|$ -0.0000854138
|-59.04%
|90 днів
|$ -0.0010716423031647216
|-88.10%
Останній аналіз цін End Federal Reserve: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.03%
-5.65%
-13.54%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
It’s time to CTO the dollar, The notoriously down trending currency of the U.S. has reached it’s generational top. The dollar has infinite supply, constantly being printed and printed by those with no regard for what it does to the little guy. Is this in whose hands you wish to leave your wealth??? No more. It’s time to CTO the dollar IT’S TIME FOR THE MEME REVOLUTION. THIS BULL CYCLE OUR MISSION IS SIMPLE: TO FLIP THE DOLLAR. There are 2T USD in circulation. While the Fed holds 6.967 TRILLION US DOLLARS. All of it is worth nothing, and not in our hands or control. $EFR is purely in the hands of the people. Held only by those worthy of this vision. Our first target will be to flip the amount of $ in FED holdings. AKA 6.969 trillion mcap…
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