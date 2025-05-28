Ціна Encryptum (ENCT)
Поточна ціна Encryptum (ENCT) сьогодні становить 0,0004907 USD з ринковою капіталізацією $ 490,70K USD. Ціна ENCT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Encryptum:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Encryptum протягом дня — -55,93%
- циркуляційна пропозиція – 1,00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Encryptum до USD становила $ -0,000622803219407942.
За останні 30 днів зміна ціни Encryptum до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Encryptum до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Encryptum до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0,000622803219407942
|-55,93%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Encryptum: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-37,08%
-55,93%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Encryptum is an advanced decentralized storage protocol built to address the specific needs of the modern AI ecosystem. Unlike traditional cloud storage systems, Encryptum ensures that data is not only decentralized but also encrypted at all stages of storage and retrieval. The protocol combines three key elements: Decentralization: Files are distributed across a peer-to-peer network rather than stored on centralized servers. Encryption: All data is encrypted end-to-end using state-of-the-art cryptographic methods, ensuring that only authorized users can access it. Blockchain Technology: Encryptum leverages blockchain to provide immutability, transparency, and traceability for all data stored in the system. By using these technologies, Encryptum empowers AI systems to store, access, and share data securely while maintaining privacy and control.
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