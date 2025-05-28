Сьогоднішня ціна Encryptum (ENCT)

Поточна ціна Encryptum (ENCT) сьогодні становить 0,0004907 USD з ринковою капіталізацією $ 490,70K USD. Ціна ENCT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Encryptum:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Encryptum протягом дня — -55,93%

- циркуляційна пропозиція – 1,00B USD

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