Токеноміка Encoins (ENCS) Дізнайтеся ключову інформацію про Encoins (ENCS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Encoins (ENCS) What is the project about? ENCOINS is a privacy protocol on Cardano. Users can create NFTs (a.k.a. encoins) with secret redeeming values. These NFTs store their redemption values in an encrypted format, thus enhancing user privacy. ENCOINS conceals the amount of ADA in your wallet when you transact with other users and dapps. The users you interact with also enjoy a boost to their privacy, too. Ledger Mode enables sending and receiving payments in encoins using the ENCOINS Ledger script. It gives the recipient privacy provided they do not withdraw it (i.e. if they also make Ledger Mode payments with these coins). What makes your project unique? ENCS is the only Privacy Protocol on Cardano. More information on this link https://docs.encoins.io/links/our-resources History of your project. We have already delivered ENCOINS v1 (now on the testnet). ENCOINS v1 was the goal of our previous Project Catalyst proposal back in Fund6. Though we initially underestimated the realistic deadlines for that project, we over-delivered in terms of what was promised, not only building a private transaction protocol but also creating reusable open-source. What’s next for your project? Encois V2 will allow users to make private transactions not only in ADA but also in all Cardano Native Assets. Cardano Private Smart Contracts coming to Cardano. What can your token be used for? For running validator nodes on the network via staking ENCS tokens. Used for governance votes to determine how network resources are allocated. Офіційний вебсайт: https://encoins.io/ Whitepaper: https://encoins.io/docs/whitepaper.pdf Купити ENCS зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Encoins (ENCS) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Encoins (ENCS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 15,00M $ 15,00M $ 15,00M Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 714,95K $ 714,95K $ 714,95K Історичний максимум: $ 1,33 $ 1,33 $ 1,33 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,04766316 $ 0,04766316 $ 0,04766316 Дізнайтеся більше про ціну Encoins (ENCS)

Токеноміка Encoins (ENCS): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Encoins (ENCS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ENCS, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ENCS, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ENCS, досліджуйте ціну токена ENCS в реальному часі!

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