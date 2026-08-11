Сьогоднішня ціна Emulites

Поточна ціна Emulites (EMULITES) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,99% за останні 24 години. Поточний курс конвертації EMULITES до USD становить $ 0 за EMULITES.

Emulites наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 10 050,8, з циркуляційною пропозицією у 999,23M EMULITES. Протягом останніх 24 годин EMULITES торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00466691, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці EMULITES змінився на -0,09% за останню годину та на +1,46% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Emulites (EMULITES)

Ринкова капіталізація $ 10,05K$ 10,05K $ 10,05K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 10,05K$ 10,05K $ 10,05K Циркуляційне постачання 999,23M 999,23M 999,23M Загальна пропозиція 999 229 825,251301 999 229 825,251301 999 229 825,251301

Поточна ринкова капіталізація Emulites — $ 10,05K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція EMULITES — 999,23M, зі загальною пропозицією 999229825.251301. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 10,05K.