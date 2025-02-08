Сьогоднішня ціна Empyreal (EMP)

Поточна ціна Empyreal (EMP) сьогодні становить 83.35 USD з ринковою капіталізацією $ 25.10M USD. Ціна EMP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Empyreal:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 235.44K USD

- зміна ціни Empyreal протягом дня — -6.95%

- циркуляційна пропозиція – 300.00K USD

Отримуйте оновлення цін EMP до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни EMP.