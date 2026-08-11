Купити криптовалютуРинкиСпотФ'ючерсиSPCXEarnЦентр подійХаб винагород
Ще
Фестиваль TradFi на 1 000 000 $
Зареєструватись
Поточна ціна Empulser Enterprises сьогодні становить 0,02539166 USD. Ринкова капіталізація $CPT становить 177 742 USD. Відстежуйте оновлення цін $CPT до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Empulser Enterprises сьогодні становить 0,02539166 USD. Ринкова капіталізація $CPT становить 177 742 USD. Відстежуйте оновлення цін $CPT до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про $CPT

Інформація про ціну $CPT

Що таке $CPT

Офіційний вебсайт $CPT

Токеноміка $CPT

Прогноз ціни $CPT

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Empulser Enterprises

Ціна Empulser Enterprises ($CPT)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 $CPT до USD:

$0,02599827
$0,02599827$0,02599827
+0,01%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Empulser Enterprises ($CPT) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 21:18:19 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Empulser Enterprises

Поточна ціна Empulser Enterprises ($CPT) сьогодні становить $ 0,02539166, зі зміною 0,89% за останні 24 години. Поточний курс конвертації $CPT до USD становить $ 0,02539166 за $CPT.

Empulser Enterprises наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 177 742, з циркуляційною пропозицією у 7,00M $CPT. Протягом останніх 24 годин $CPT торгувався між $ 0,02534892 (мінімум) та $ 0,02778962 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,409879, тоді як історичний мінімум — $ 0,01288804.

У короткостроковій динаміці $CPT змінився на -0,00% за останню годину та на -56,65% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 4,35K.

Ринкова інформація щодо Empulser Enterprises ($CPT)

$ 177,74K
$ 177,74K$ 177,74K

$ 4,35K
$ 4,35K$ 4,35K

$ 177,74K
$ 177,74K$ 177,74K

7,00M
7,00M 7,00M

6 999 985,849869
6 999 985,849869 6 999 985,849869

Поточна ринкова капіталізація Empulser Enterprises — $ 177,74K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 4,35K. Циркуляційна пропозиція $CPT — 7,00M, зі загальною пропозицією 6999985.849869. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 177,74K.

Історія ціни Empulser Enterprises у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,02534892
$ 0,02534892$ 0,02534892
Мін. за 24 год
$ 0,02778962
$ 0,02778962$ 0,02778962
Макс. за 24 год

$ 0,02534892
$ 0,02534892$ 0,02534892

$ 0,02778962
$ 0,02778962$ 0,02778962

$ 0,409879
$ 0,409879$ 0,409879

$ 0,01288804
$ 0,01288804$ 0,01288804

-0,00%

-0,89%

-56,65%

-56,65%

Історія ціни Empulser Enterprises ($CPT) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Empulser Enterprises до USD становила $ -0,00022901325854326.
За останні 30 днів зміна ціни Empulser Enterprises до USD становила $ -0,0195641089.
За останні 60 днів зміна ціни Empulser Enterprises до USD становила $ -0,0208632961.
За останні 90 днів зміна ціни Empulser Enterprises до USD становила $ -0,00000011692164124.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,00022901325854326-0,89%
30 днів$ -0,0195641089-77,04%
60 днів$ -0,0208632961-82,16%
90 днів$ -0,00000011692164124-0,00%

Прогноз ціни Empulser Enterprises

Прогноз ціни Empulser Enterprises ($CPT) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна $CPT у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Empulser Enterprises ($CPT) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Empulser Enterprises потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Empulser Enterprises у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни $CPT на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Empulser Enterprises.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Empulser Enterprises ($CPT)

Офіційний вебсайт

Категорія :

EnergyInternet of Things (IOT)Made in USA

Про Empulser Enterprises

Яка зараз ринкова ціна $CPT?

Зараз його вартість становить ₴1.1193834092270932480000, що відображає зміну ціни на -0.89% за останні 24 години. Оновлення цін відбивають актуальні агреговані дані ринку.

Яка ліквідність Empulser Enterprises на біржах?

З оцінкою ліквідності --/100, $CPT демонструє стабільну ринкову глибину на торгових майданчиках з високим обсягом торгів.

Який добовий обсяг торгів для $CPT?

За останні 24 години трейдери обміняли ₴-- $CPT. Високий обсяг торгів сприяє зменшенню спредів та плавнішому проведенню операцій.

Який сьогодні діапазон цін для Empulser Enterprises?

Він торгувався в діапазоні від ₴1.1174992296614261760000 до ₴1.2250967276942671360000, фіксуючи волатильність дня.

Що визначає доступність і популярність $CPT на світових ринках?

Фактори включають листинг на біржах, доступність торговельних пар, глибину ліквідності та те, наскільки добре $CPT інтегрований в екосистему --.

Люди також запитують: Інші запитання про Empulser Enterprises

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 21:18:19 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Empulser Enterprises ($CPT)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Empulser Enterprises

Ще більше криптовалют для дослідження

Найкращі криптовалюти з ринковими даними, доступними на MEXC

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Monero

Monero

XMR
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

up

up

UPROBINHOOD

$0,3908
$0,3908$0,3908

+290,80%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0,46322
$0,46322$0,46322

+21,30%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

$0,01692
$0,01692$0,01692

+35,03%

AurumX

AurumX

UMX

$0,16892
$0,16892$0,16892

-16,33%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

BluWhale AI

BluWhale AI

BLUAI

$0,028212
$0,028212$0,028212

+89,38%

Velvet

Velvet

VELVET

$0,66964
$0,66964$0,66964

+51,74%

Cysic

Cysic

CYS

$1,4687
$1,4687$1,4687

+27,65%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$2,4307
$2,4307$2,4307

+34,95%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0,46322
$0,46322$0,46322

+21,30%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Рішучі ФРС проти зростання ETF

Рішучі ФРС проти зростання ETFРішучі ФРС проти зростання ETF

Приплив ETF у 172 млн $ перед NFP: сигнал чи пастка?