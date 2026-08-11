Сьогоднішня ціна Empulser Enterprises

Поточна ціна Empulser Enterprises ($CPT) сьогодні становить $ 0,02539166, зі зміною 0,89% за останні 24 години. Поточний курс конвертації $CPT до USD становить $ 0,02539166 за $CPT.

Empulser Enterprises наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 177 742, з циркуляційною пропозицією у 7,00M $CPT. Протягом останніх 24 годин $CPT торгувався між $ 0,02534892 (мінімум) та $ 0,02778962 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,409879, тоді як історичний мінімум — $ 0,01288804.

У короткостроковій динаміці $CPT змінився на -0,00% за останню годину та на -56,65% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 4,35K.

Ринкова інформація щодо Empulser Enterprises ($CPT)

Ринкова капіталізація $ 177,74K$ 177,74K $ 177,74K Обсяг (за 24 год) $ 4,35K$ 4,35K $ 4,35K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 177,74K$ 177,74K $ 177,74K Циркуляційне постачання 7,00M 7,00M 7,00M Загальна пропозиція 6 999 985,849869 6 999 985,849869 6 999 985,849869

Поточна ринкова капіталізація Empulser Enterprises — $ 177,74K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 4,35K. Циркуляційна пропозиція $CPT — 7,00M, зі загальною пропозицією 6999985.849869. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 177,74K.