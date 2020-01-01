Токеноміка Emptiness Coin (∅)

Токеноміка Emptiness Coin (∅)

Дізнайтеся ключову інформацію про Emptiness Coin (∅), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу.
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Інформація Emptiness Coin (∅)

Emptiness Coin is a memecoin with a philosophy—one that embraces the spaces others overlook. It’s not just another token; it’s a reflection of simplicity, patience, and the art of letting go. Built for those who understand that in the noise of the markets, true clarity emerges from emptiness. More than a meme, Emptiness Coin invites you to trade with a clear mind and find value where others see nothing. Because sometimes, holding nothing is holding everything.

Офіційний вебсайт:
https://www.emptiness-coin.xyz/

Токеноміка та аналіз ціни Emptiness Coin (∅)

Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Emptiness Coin (∅), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.

Ринкова капіталізація:
$ 30,38K
$ 30,38K$ 30,38K
Загальна пропозиція:
$ 999,25M
$ 999,25M$ 999,25M
Циркуляційна пропозиція:
$ 999,25M
$ 999,25M$ 999,25M
FDV (повністю розведена вартість):
$ 30,38K
$ 30,38K$ 30,38K
Історичний максимум:
$ 0,00109953
$ 0,00109953$ 0,00109953
Історичний мінімум:
$ 0
$ 0$ 0
Поточна ціна:
$ 0
$ 0$ 0

Токеноміка Emptiness Coin (∅): пояснення ключових показників та варіанти використання

Розуміння токеноміки Emptiness Coin (∅) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.

Ключові показники та як вони розраховуються:

Загальна пропозиція:

Максимальна кількість токенів ∅, які були або будуть коли-небудь створені.

Циркуляційна пропозиція:

Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.

Максимальна пропозиція:

Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ∅, яка може існувати.

FDV (повністю розведена вартість):

Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.

Рівень інфляції:

Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.

Чому ці показники важливі для трейдерів?

Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.

Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.

Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.

Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.

Тепер, коли ви розумієте токеноміку ∅, досліджуйте ціну токена ∅ в реальному часі!

Прогноз ціни ∅

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Відмова від відповідальності

Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.