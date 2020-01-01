Токеноміка Emptiness Coin (∅) Дізнайтеся ключову інформацію про Emptiness Coin (∅), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Emptiness Coin (∅) Emptiness Coin is a memecoin with a philosophy—one that embraces the spaces others overlook. It’s not just another token; it’s a reflection of simplicity, patience, and the art of letting go. Built for those who understand that in the noise of the markets, true clarity emerges from emptiness. More than a meme, Emptiness Coin invites you to trade with a clear mind and find value where others see nothing. Because sometimes, holding nothing is holding everything. Офіційний вебсайт: https://www.emptiness-coin.xyz/ Купити ∅ зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Emptiness Coin (∅) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Emptiness Coin (∅), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 30,38K $ 30,38K $ 30,38K Загальна пропозиція: $ 999,25M $ 999,25M $ 999,25M Циркуляційна пропозиція: $ 999,25M $ 999,25M $ 999,25M FDV (повністю розведена вартість): $ 30,38K $ 30,38K $ 30,38K Історичний максимум: $ 0,00109953 $ 0,00109953 $ 0,00109953 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Emptiness Coin (∅)

Токеноміка Emptiness Coin (∅): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Emptiness Coin (∅) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ∅, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ∅, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ∅, досліджуйте ціну токена ∅ в реальному часі!

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