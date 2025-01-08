Сьогоднішня ціна Emptiness Coin (∅)

Поточна ціна Emptiness Coin (∅) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 165.86K USD. Ціна ∅ до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Emptiness Coin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 24.33K USD

- зміна ціни Emptiness Coin протягом дня — -4.70%

- циркуляційна пропозиція – 999.52M USD

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