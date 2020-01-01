Токеноміка Empowa (EMP) Дізнайтеся ключову інформацію про Empowa (EMP), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Empowa (EMP) Empowa is the first RealFi (DeFi) property platform on Cardano that combines emerging technology, sustainable building and decentralised financial inclusion. Enabling the building of affordable and greener houses in Africa. Through decentralised end user finance. Creating prosperity through property Build a better future portfolio by supporting real on-the-ground financed housing projects with a solid base and an interesting beneficial return. Empowa aims to be a large and impactful property developer without actually developing properties. By providing decentralized financing, Empowa is the key to the potential of the under-served African mortgage market, unlocking affordable and greener homes for more Africans. It’s RealFi in action! Офіційний вебсайт: https://empowa.io/ Купити EMP зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Empowa (EMP) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Empowa (EMP), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 3,84M $ 3,84M $ 3,84M Загальна пропозиція: $ 200,00M $ 200,00M $ 200,00M Циркуляційна пропозиція: $ 195,50M $ 195,50M $ 195,50M FDV (повністю розведена вартість): $ 3,93M $ 3,93M $ 3,93M Історичний максимум: $ 0,229463 $ 0,229463 $ 0,229463 Історичний мінімум: $ 0,01936786 $ 0,01936786 $ 0,01936786 Поточна ціна: $ 0,01964349 $ 0,01964349 $ 0,01964349 Дізнайтеся більше про ціну Empowa (EMP)

Токеноміка Empowa (EMP): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Empowa (EMP) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів EMP, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів EMP, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку EMP, досліджуйте ціну токена EMP в реальному часі!

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