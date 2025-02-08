Сьогоднішня ціна Empowa (EMP)

Поточна ціна Empowa (EMP) сьогодні становить 0.037312 USD з ринковою капіталізацією $ 1.34M USD. Ціна EMP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Empowa:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 73.48 USD

- зміна ціни Empowa протягом дня — +0.51%

- циркуляційна пропозиція – 35.80M USD

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