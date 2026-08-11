Сьогоднішня ціна Emperor

Поточна ціна Emperor (EMPI) сьогодні становить $ 0,01095926, зі зміною 1,54% за останні 24 години. Поточний курс конвертації EMPI до USD становить $ 0,01095926 за EMPI.

Emperor наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 321 938, з циркуляційною пропозицією у 29,37M EMPI. Протягом останніх 24 годин EMPI торгувався між $ 0,01066354 (мінімум) та $ 0,0109639 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,03145494, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці EMPI змінився на +0,02% за останню годину та на +2,22% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 200,76.

Ринкова інформація щодо Emperor (EMPI)

Ринкова капіталізація $ 321,94K$ 321,94K $ 321,94K Обсяг (за 24 год) $ 200,76$ 200,76 $ 200,76 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,10M$ 1,10M $ 1,10M Циркуляційне постачання 29,37M 29,37M 29,37M Загальна пропозиція 100 000 000,0 100 000 000,0 100 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Emperor — $ 321,94K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 200,76. Циркуляційна пропозиція EMPI — 29,37M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,10M.