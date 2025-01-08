Ціна EMP Shares (ESHARE V2)
Поточна ціна EMP Shares (ESHARE V2) сьогодні становить 16.78 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ESHARE V2 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності EMP Shares:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.87K USD
- зміна ціни EMP Shares протягом дня — -5.54%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни EMP Shares до USD становила $ -0.98564050430037.
За останні 30 днів зміна ціни EMP Shares до USD становила $ +9.9971196020.
За останні 60 днів зміна ціни EMP Shares до USD становила $ +13.5434702440.
За останні 90 днів зміна ціни EMP Shares до USD становила $ +9.182213932995413.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.98564050430037
|-5.54%
|30 днів
|$ +9.9971196020
|+59.58%
|60 днів
|$ +13.5434702440
|+80.71%
|90 днів
|$ +9.182213932995413
|+120.85%
Останній аналіз цін EMP Shares: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.31%
-5.54%
+57.63%
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