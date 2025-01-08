Сьогоднішня ціна EMP Shares (ESHARE V2)

Поточна ціна EMP Shares (ESHARE V2) сьогодні становить 16.78 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ESHARE V2 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності EMP Shares:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.87K USD

- зміна ціни EMP Shares протягом дня — -5.54%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін ESHARE V2 до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни ESHARE V2.