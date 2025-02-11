Сьогоднішня ціна Emp Money (EMP)

Поточна ціна Emp Money (EMP) сьогодні становить 0.135184 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна EMP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Emp Money:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 471.12 USD

- зміна ціни Emp Money протягом дня — +1.46%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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