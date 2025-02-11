Ціна Emp Money (EMP)
Поточна ціна Emp Money (EMP) сьогодні становить 0.135184 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна EMP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Emp Money:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 471.12 USD
- зміна ціни Emp Money протягом дня — +1.46%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Emp Money до USD становила $ +0.00194772.
За останні 30 днів зміна ціни Emp Money до USD становила $ -0.0228252776.
За останні 60 днів зміна ціни Emp Money до USD становила $ -0.0071058658.
За останні 90 днів зміна ціни Emp Money до USD становила $ +0.02560267433570515.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00194772
|+1.46%
|30 днів
|$ -0.0228252776
|-16.88%
|60 днів
|$ -0.0071058658
|-5.25%
|90 днів
|$ +0.02560267433570515
|+23.36%
Останній аналіз цін Emp Money: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.86%
+1.46%
-2.29%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
EMP is an algocoin pegged via algorithm to a 4,000:1 ratio to ETH. The founding members of EMP have extensive experience in defi & blockchain. Team is determined to create a unique community with EMP’s staking ecosystem incentivizing long-term holding & investing.
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