Токеноміка Emotional Support Dog (MAGNUS) Дізнайтеся ключову інформацію про Emotional Support Dog (MAGNUS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Emotional Support Dog (MAGNUS) MAGNUS is a memecoin launched on the Ethereum blockchain, inspired by the concept of emotional support animals. Unlike many memecoins which often capitalize on humor or internet trends, MAGNUS aims to foster a sense of community and support among its holders. The token's theme centers around providing emotional support, mirroring the real-world role of emotional support dogs. MAGNUS emphasizes community effort, with its value and growth driven by community engagement rather than speculative trading alone. Офіційний вебсайт: https://magnusdogeth.com Купити MAGNUS зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Emotional Support Dog (MAGNUS) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Emotional Support Dog (MAGNUS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 4,79K $ 4,79K $ 4,79K Загальна пропозиція: $ 970,00M $ 970,00M $ 970,00M Циркуляційна пропозиція: $ 970,00M $ 970,00M $ 970,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 4,79K $ 4,79K $ 4,79K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Emotional Support Dog (MAGNUS)

Токеноміка Emotional Support Dog (MAGNUS): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Emotional Support Dog (MAGNUS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MAGNUS, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MAGNUS, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MAGNUS, досліджуйте ціну токена MAGNUS в реальному часі!

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