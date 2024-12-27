Ціна Emotional Support Dog (MAGNUS)
Поточна ціна Emotional Support Dog (MAGNUS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 53.91K USD. Ціна MAGNUS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Emotional Support Dog:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 607.96 USD
- зміна ціни Emotional Support Dog протягом дня — -3.76%
- циркуляційна пропозиція – 970.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Emotional Support Dog до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Emotional Support Dog до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Emotional Support Dog до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Emotional Support Dog до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.76%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Emotional Support Dog: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.86%
-3.76%
-12.54%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MAGNUS is a memecoin launched on the Ethereum blockchain, inspired by the concept of emotional support animals. Unlike many memecoins which often capitalize on humor or internet trends, MAGNUS aims to foster a sense of community and support among its holders. The token's theme centers around providing emotional support, mirroring the real-world role of emotional support dogs. MAGNUS emphasizes community effort, with its value and growth driven by community engagement rather than speculative trading alone.
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