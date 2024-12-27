Сьогоднішня ціна Emotional Support Dog (MAGNUS)

Поточна ціна Emotional Support Dog (MAGNUS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 53.91K USD. Ціна MAGNUS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Emotional Support Dog:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 607.96 USD

- зміна ціни Emotional Support Dog протягом дня — -3.76%

- циркуляційна пропозиція – 970.00M USD

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