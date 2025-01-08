Сьогоднішня ціна EMOTICOIN (EMOTI)

Поточна ціна EMOTICOIN (EMOTI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 21.10K USD. Ціна EMOTI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності EMOTICOIN:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 67.59 USD

- зміна ціни EMOTICOIN протягом дня — -9.80%

- циркуляційна пропозиція – 987.54M USD

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