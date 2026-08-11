Сьогоднішня ціна Emorya Finance

Поточна ціна Emorya Finance (EMR) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.34% за останні 24 години. Поточний курс конвертації EMR до USD становить $ 0 за EMR.

Emorya Finance наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 112,197, з циркуляційною пропозицією у 947.90M EMR. Протягом останніх 24 годин EMR торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.04461771, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці EMR змінився на +0.50% за останню годину та на +6.78% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 958.40.

Ринкова інформація щодо Emorya Finance (EMR)

Ринкова капіталізація $ 112.20K$ 112.20K $ 112.20K Обсяг (за 24 год) $ 958.40$ 958.40 $ 958.40 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 118.37K$ 118.37K $ 118.37K Циркуляційне постачання 947.90M 947.90M 947.90M Загальна пропозиція 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Emorya Finance — $ 112.20K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 958.40. Циркуляційна пропозиція EMR — 947.90M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 118.37K.