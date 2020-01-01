Токеноміка emoji ERC20 ($EMOJI) Дізнайтеся ключову інформацію про emoji ERC20 ($EMOJI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація emoji ERC20 ($EMOJI) $EMOJI is a meme made on the ethereum chain. emoji was made as a meme for daily use as we use emojis daily. we have now experienced large amounts of volume due to people noticing how big this meme could be… Офіційний вебсайт: https://emojierc.org/ Купити $EMOJI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни emoji ERC20 ($EMOJI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена emoji ERC20 ($EMOJI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 14,91K $ 14,91K $ 14,91K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00001491 $ 0,00001491 $ 0,00001491 Дізнайтеся більше про ціну emoji ERC20 ($EMOJI)

Токеноміка emoji ERC20 ($EMOJI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки emoji ERC20 ($EMOJI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів $EMOJI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів $EMOJI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку $EMOJI, досліджуйте ціну токена $EMOJI в реальному часі!

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