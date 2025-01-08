Ціна emoji ERC20 ($EMOJI)
Поточна ціна emoji ERC20 ($EMOJI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна $EMOJI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності emoji ERC20:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 36.19 USD
- зміна ціни emoji ERC20 протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни emoji ERC20 до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни emoji ERC20 до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни emoji ERC20 до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни emoji ERC20 до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-28.68%
|60 днів
|$ 0
|-11.09%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін emoji ERC20: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+0.85%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$EMOJI is a meme made on the ethereum chain. emoji was made as a meme for daily use as we use emojis daily. we have now experienced large amounts of volume due to people noticing how big this meme could be…
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