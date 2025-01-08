Ціна Emmy (EMMY)
Поточна ціна Emmy (EMMY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна EMMY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Emmy:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.95K USD
- зміна ціни Emmy протягом дня — +17.79%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Emmy до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Emmy до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Emmy до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Emmy до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+17.79%
|30 днів
|$ 0
|+0.34%
|60 днів
|$ 0
|+1.62%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Emmy: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.32%
+17.79%
+92.93%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Emmy(M.E.) aka Magic Eden's mascot
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