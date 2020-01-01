Токеноміка EML Protocol (EML) Дізнайтеся ключову інформацію про EML Protocol (EML), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація EML Protocol (EML) What is the project about? The EML Protocol is an end-to-end payment platform that integrates the permissioned private blockchain form of Hyperledger Fabric, which allows only approved users to participate. What makes your project unique? The EML Protocol is designed based on the following principles: • Grant users and merchants the right to choose the currency used for payment and settlement. • Provide APIs and SDKs for online payment integration within the platform ecosystem, offering convenience in development and implementation. History of your project. EML BaaS is a specialized cloud service for mobile applications, outsourcing end platforms. EML BaaS typically provides data storage, push notifications, user management, and access control features commonly used in mobile application backends. It also offers location services, analytics, and statistical information in conjunction with self-authentication or social networking service (SNS) authentication. What’s next for your project? EML is engaged in the development and operation of various platforms. Possessing a diverse ecosystem of platforms ranging from the food industry to products and lifestyle A/S, EML is transitioning from traditional platform businesses with fixed rules and rewards to protocol businesses, offering a variety of rewards and conveniences to members and participants. Platforms within the EML Protocol facilitate transactions between users, providers, and intermediaries. What can your token be used for? The EML Token is a utility token based on Ethereum, which serves as a digital asset that can be used within the EML Commerce Platform, DeFi Platform, and NFT D-Spider Platform ecosystems. The total issuance of EML Token is two billion, which can be obtained through purchasing on digital asset exchanges or exchanging, borrowing, and earning rewards within the EML Network. Офіційний вебсайт: https://emlprotocol.io Купити EML зараз!

Токеноміка та аналіз ціни EML Protocol (EML) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена EML Protocol (EML), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 22,36K $ 22,36K $ 22,36K Загальна пропозиція: $ 2,00B $ 2,00B $ 2,00B Циркуляційна пропозиція: $ 1,51B $ 1,51B $ 1,51B FDV (повністю розведена вартість): $ 29,61K $ 29,61K $ 29,61K Історичний максимум: $ 1,32 $ 1,32 $ 1,32 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну EML Protocol (EML)

Токеноміка EML Protocol (EML): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки EML Protocol (EML) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів EML, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів EML, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку EML, досліджуйте ціну токена EML в реальному часі!

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