Ціна EML Protocol (EML)
Поточна ціна EML Protocol (EML) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 22,36K USD. Ціна EML до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності EML Protocol:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни EML Protocol протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 1,51B USD
Отримуйте оновлення цін EML до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни EML.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни EML Protocol до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни EML Protocol до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни EML Protocol до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни EML Protocol до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-90,09%
|60 днів
|$ 0
|-89,96%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін EML Protocol: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
0,00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is the project about? The EML Protocol is an end-to-end payment platform that integrates the permissioned private blockchain form of Hyperledger Fabric, which allows only approved users to participate. What makes your project unique? The EML Protocol is designed based on the following principles: • Grant users and merchants the right to choose the currency used for payment and settlement. • Provide APIs and SDKs for online payment integration within the platform ecosystem, offering convenience in development and implementation. History of your project. EML BaaS is a specialized cloud service for mobile applications, outsourcing end platforms. EML BaaS typically provides data storage, push notifications, user management, and access control features commonly used in mobile application backends. It also offers location services, analytics, and statistical information in conjunction with self-authentication or social networking service (SNS) authentication. What’s next for your project? EML is engaged in the development and operation of various platforms. Possessing a diverse ecosystem of platforms ranging from the food industry to products and lifestyle A/S, EML is transitioning from traditional platform businesses with fixed rules and rewards to protocol businesses, offering a variety of rewards and conveniences to members and participants. Platforms within the EML Protocol facilitate transactions between users, providers, and intermediaries. What can your token be used for? The EML Token is a utility token based on Ethereum, which serves as a digital asset that can be used within the EML Commerce Platform, DeFi Platform, and NFT D-Spider Platform ecosystems. The total issuance of EML Token is two billion, which can be obtained through purchasing on digital asset exchanges or exchanging, borrowing, and earning rewards within the EML Network.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Розуміння токеноміки EML Protocol (EML) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена EML зараз!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 EML до VND
₫--
|1 EML до AUD
A$--
|1 EML до GBP
￡--
|1 EML до EUR
€--
|1 EML до USD
$--
|1 EML до MYR
RM--
|1 EML до TRY
₺--
|1 EML до JPY
¥--
|1 EML до RUB
₽--
|1 EML до INR
₹--
|1 EML до IDR
Rp--
|1 EML до KRW
₩--
|1 EML до PHP
₱--
|1 EML до EGP
￡E.--
|1 EML до BRL
R$--
|1 EML до CAD
C$--
|1 EML до BDT
৳--
|1 EML до NGN
₦--
|1 EML до UAH
₴--
|1 EML до VES
Bs--
|1 EML до PKR
Rs--
|1 EML до KZT
₸--
|1 EML до THB
฿--
|1 EML до TWD
NT$--
|1 EML до AED
د.إ--
|1 EML до CHF
Fr--
|1 EML до HKD
HK$--
|1 EML до MAD
.د.م--
|1 EML до MXN
$--