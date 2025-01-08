Сьогоднішня ціна EminGunSirer (EGS)

Поточна ціна EminGunSirer (EGS) сьогодні становить 0.249713 USD з ринковою капіталізацією $ 15.54K USD. Ціна EGS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності EminGunSirer:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.82 USD

- зміна ціни EminGunSirer протягом дня — -10.44%

- циркуляційна пропозиція – 62.16K USD

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