Сьогоднішня ціна Emilia (EMILIA)

Поточна ціна Emilia (EMILIA) сьогодні становить 0.00368192 USD з ринковою капіталізацією $ 3.42M USD. Ціна EMILIA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Emilia:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 549.50K USD

- зміна ціни Emilia протягом дня — -19.09%

- циркуляційна пропозиція – 950.00M USD

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