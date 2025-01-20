Ціна Emilia (EMILIA)
Поточна ціна Emilia (EMILIA) сьогодні становить 0.00368192 USD з ринковою капіталізацією $ 3.42M USD. Ціна EMILIA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Emilia:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 549.50K USD
- зміна ціни Emilia протягом дня — -19.09%
- циркуляційна пропозиція – 950.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Emilia до USD становила $ -0.000869167627030159.
За останні 30 днів зміна ціни Emilia до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Emilia до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Emilia до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000869167627030159
|-19.09%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Emilia: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.24%
-19.09%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
milia is an advanced AI trading assistant that streamlines DeFi trading operations through natural language processing and automated execution. She acts as your personal trading companion, capable of understanding and executing complex trading requests while optimizing your idle capital through automated yield strategies. Emilia is created through the virtuals protocol but part of the UniDex ecosystem family of products.
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