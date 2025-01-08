Ціна Emerging Assets Group (EAG)
Поточна ціна Emerging Assets Group (EAG) сьогодні становить 0.00848193 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна EAG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Emerging Assets Group:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 50.48 USD
- зміна ціни Emerging Assets Group протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Emerging Assets Group до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Emerging Assets Group до USD становила $ -0.0020795037.
За останні 60 днів зміна ціни Emerging Assets Group до USD становила $ +0.0016443798.
За останні 90 днів зміна ціни Emerging Assets Group до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0020795037
|-24.51%
|60 днів
|$ +0.0016443798
|+19.39%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Emerging Assets Group: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-0.47%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Revolutionizing the trading of commodities and alternative hard assets Through cutting-edge blockchain technology, EAG's focus is on trading, product development, and the tokenization of limited resources. Emerging Assets Group serves to connect the two disparate communities of Wall Street and Blockchain together by merging their strengths for mutual benefit. Through cutting-edge blockchain technology, EAG’s focus is on trading, product development and the tokenization of precious resources
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