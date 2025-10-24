Інформація щодо ціни Emerge (EMERGE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,63% Зміна ціни (1 дн.) +8,79% Зміна ціни (за 7 дн.) +2,82% Зміна ціни (за 7 дн.) +2,82%

Актуальна ціна Emerge (EMERGE) становить --. За останні 24 години EMERGE торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум EMERGE становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то EMERGE змінився на -0,63% за останню годину, +8,79% за 24 години та на +2,82% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Emerge (EMERGE)

Ринкова капіталізація $ 958,01K$ 958,01K $ 958,01K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,01M$ 1,01M $ 1,01M Циркуляційне постачання 94,77B 94,77B 94,77B Загальна пропозиція 99 999 999 999,99998 99 999 999 999,99998 99 999 999 999,99998

Поточна ринкова капіталізація Emerge — $ 958,01K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція EMERGE — 94,77B, зі загальною пропозицією 99999999999.99998. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,01M.