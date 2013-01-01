Токеноміка EmerCoin (EMC) Дізнайтеся ключову інформацію про EmerCoin (EMC), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація EmerCoin (EMC) Emercoin (EMC) is an open-source cryptocurrency which originated from Bitcoin, Peercoin and Namecoin. Other than being a cryptocurrency, it is also a platform for secure distributed blockchain business services. The EMC coin is used for accessing the blockchain-based services provided by Emercoin. Emercoin inherits the reliability and security of Bitcoin, while at the same time adding more features to its own blockchain by leveraging several innovative technologies. The Emercoin blockchain has been specially designed to provide businesses with the secure blockchain services and also allow them to create their own decentralized apps. Emercoin was founded in the year 2013 by Eugene Shumilov who also serves as the chief executive officer of Emercoin. The Emercoin team also consists chief technical officer Oleg Khovayko, a cryptocurrency & financial expert and Stan Polozov a Blockchain Implementation Specialist. Emercoin is also backed by a decentralized team of nine advisors from across the world. Emercoin has been in the market since 2014, and its past trend in the cryptocurrency market shows that it has followed a steady and stable growth. Emercoin has scored many partnerships. Two of its major partners are Coca Cola and Microsoft. Some other partners are RedHat, LLoyd’s, Bitfury, Aspanta, Deloitte, Authorizers, Foundico, Anteko, etc. Emercoin has also been featured on some prominent media platforms such as Forbes, Digital Trends, Engadget, The Business Times, Aljazeera, Gadgets Now and others. With the sheer variety of services that the Emercoin platform makes available to its users, it would not be surprising to see this currency be viewed as a lucrative investment option by many novice as well as experienced investors in the near future. With the currency’s value currently hitting new highs, it can be said that many people are now beginning to see the true power and potential of this emerging blockchain. However, as is the case with all crypto assets, past performance should not be used to predict the future value of EMC. Офіційний вебсайт: http://emercoin.com Купити EMC зараз!

Токеноміка та аналіз ціни EmerCoin (EMC) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена EmerCoin (EMC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 115,55K $ 115,55K $ 115,55K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 48,12M $ 48,12M $ 48,12M FDV (повністю розведена вартість): $ 2,40M $ 2,40M $ 2,40M Історичний максимум: $ 11,21 $ 11,21 $ 11,21 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00240115 $ 0,00240115 $ 0,00240115 Дізнайтеся більше про ціну EmerCoin (EMC)

Токеноміка EmerCoin (EMC): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки EmerCoin (EMC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів EMC, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів EMC, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку EMC, досліджуйте ціну токена EMC в реальному часі!

Прогноз ціни EMC Хочете знати, куди рухається EMC? Наша сторінка прогнозу ціни EMC поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена EMC зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!