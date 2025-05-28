Сьогоднішня ціна EmerCoin (EMC)

Поточна ціна EmerCoin (EMC) сьогодні становить 0,00310803 USD з ринковою капіталізацією $ 149,57K USD. Ціна EMC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності EmerCoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни EmerCoin протягом дня — +5,64%

- циркуляційна пропозиція – 48,12M USD

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