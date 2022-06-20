Токеноміка EMDX (EMDX) Дізнайтеся ключову інформацію про EMDX (EMDX), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація EMDX (EMDX) EMDX is a decentralized derivatives protocol focused on real-world and emerging market assets, partnering with TradFi operators to enhance access to assets and risk-hedging tools. $EMDX is used for: Governance rights

Staking rewards

Trading rewards

Trading fee discounts

EMDX Subnet fees payments

Access to community events and initiatives EMDX Traction: Raised $1.5 million in funding to date

Launched on Avalanche Testnet on December 19th, 2021

Community Testnet Airdrop for early users

Launched on Avalanche mainnet on June 20th, 2022

Listing of AVAX/USDC, BTC/USDC, and ETH/ USDC perpetuals on sAVAX exchange in August 2022

Launched first-ever USDC/Argentinian Peso perpetual swap in September 2022

$1–2 million in daily transaction volume

Clients include 20+ major broker-dealers, MM & crypto funds worldwide

55,000+ member Discord community

Launched $EMDX token on mainnet on May 30th, 2023 About the team: The EMDX team has over 25 years of combined expertise in crypto law, blockchain development, and digital marketing in Argentina, with an extensive network in the LatAm financial sector. EMDX's long-term goal is to establish itself as the preferred whitelabel DeFi solution for institutional and private investors, offering a reliable, cost-effective, and user-friendly platform to trade emerging market assets. Офіційний вебсайт: https://emdx.io Whitepaper: https://docs.emdx.io Купити EMDX зараз!

Токеноміка та аналіз ціни EMDX (EMDX) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена EMDX (EMDX), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 500,00M $ 500,00M $ 500,00M Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 5,83M $ 5,83M $ 5,83M Історичний максимум: $ 0,03399676 $ 0,03399676 $ 0,03399676 Історичний мінімум: $ 0,00539951 $ 0,00539951 $ 0,00539951 Поточна ціна: $ 0,01167918 $ 0,01167918 $ 0,01167918 Дізнайтеся більше про ціну EMDX (EMDX)

Токеноміка EMDX (EMDX): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки EMDX (EMDX) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів EMDX, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів EMDX, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку EMDX, досліджуйте ціну токена EMDX в реальному часі!

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