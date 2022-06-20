Токеноміка EMDX (EMDX)
Інформація EMDX (EMDX)
EMDX is a decentralized derivatives protocol focused on real-world and emerging market assets, partnering with TradFi operators to enhance access to assets and risk-hedging tools.
$EMDX is used for:
- Governance rights
- Staking rewards
- Trading rewards
- Trading fee discounts
- EMDX Subnet fees payments
- Access to community events and initiatives
EMDX Traction:
- Raised $1.5 million in funding to date
- Launched on Avalanche Testnet on December 19th, 2021
- Community Testnet Airdrop for early users
- Launched on Avalanche mainnet on June 20th, 2022
- Listing of AVAX/USDC, BTC/USDC, and ETH/ USDC perpetuals on sAVAX exchange in August 2022
- Launched first-ever USDC/Argentinian Peso perpetual swap in September 2022
- $1–2 million in daily transaction volume
- Clients include 20+ major broker-dealers, MM & crypto funds worldwide
- 55,000+ member Discord community
- Launched $EMDX token on mainnet on May 30th, 2023
About the team: The EMDX team has over 25 years of combined expertise in crypto law, blockchain development, and digital marketing in Argentina, with an extensive network in the LatAm financial sector. EMDX's long-term goal is to establish itself as the preferred whitelabel DeFi solution for institutional and private investors, offering a reliable, cost-effective, and user-friendly platform to trade emerging market assets.
Токеноміка та аналіз ціни EMDX (EMDX)
Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена EMDX (EMDX), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.
Токеноміка EMDX (EMDX): пояснення ключових показників та варіанти використання
Розуміння токеноміки EMDX (EMDX) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.
Ключові показники та як вони розраховуються:
Загальна пропозиція:
Максимальна кількість токенів EMDX, які були або будуть коли-небудь створені.
Циркуляційна пропозиція:
Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.
Максимальна пропозиція:
Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів EMDX, яка може існувати.
FDV (повністю розведена вартість):
Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.
Рівень інфляції:
Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.
Чому ці показники важливі для трейдерів?
Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.
Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.
Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.
Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.
Тепер, коли ви розумієте токеноміку EMDX, досліджуйте ціну токена EMDX в реальному часі!
Прогноз ціни EMDX
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Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.