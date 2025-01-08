Сьогоднішня ціна EMDX (EMDX)

Поточна ціна EMDX (EMDX) сьогодні становить 0.01452438 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна EMDX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності EMDX:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.78 USD

- зміна ціни EMDX протягом дня — -8.27%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін EMDX до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни EMDX.