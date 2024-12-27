Ціна Ember Sword (EMBER)
Поточна ціна Ember Sword (EMBER) сьогодні становить 0.00700075 USD з ринковою капіталізацією $ 937.55K USD. Ціна EMBER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ember Sword:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.83K USD
- зміна ціни Ember Sword протягом дня — -1.31%
- циркуляційна пропозиція – 133.90M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ember Sword до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Ember Sword до USD становила $ -0.0027574295.
За останні 60 днів зміна ціни Ember Sword до USD становила $ +0.0000833992.
За останні 90 днів зміна ціни Ember Sword до USD становила $ -0.0011760022651165.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.31%
|30 днів
|$ -0.0027574295
|-39.38%
|60 днів
|$ +0.0000833992
|+1.19%
|90 днів
|$ -0.0011760022651165
|-14.38%
Останній аналіз цін Ember Sword: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.01%
-1.31%
-3.67%
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