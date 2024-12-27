Сьогоднішня ціна Ember Sword (EMBER)

Поточна ціна Ember Sword (EMBER) сьогодні становить 0.00700075 USD з ринковою капіталізацією $ 937.55K USD. Ціна EMBER до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Ember Sword:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.83K USD

- зміна ціни Ember Sword протягом дня — -1.31%

- циркуляційна пропозиція – 133.90M USD

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