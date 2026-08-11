Яка зараз ціна Ember SUI?

Ember SUI (ESUI) торгують за ₴31.55380049540449200000, що відображає зміну ціни на рівні -1.08% за останні 24 години. Ці дані в режимі реального часу об'єднують ціни з глобальних бірж, щоб надати трейдерам точну оцінку ринку в будь-який момент.

Яку роль грає Ember SUI у своїй екосистемі?

Як основний актив у мережі -- та частина сектору Decentralized Finance (DeFi),Sui Ecosystem,Yield-Bearing Tokens, ESUI часто забезпечує ключові функції, такі як платежі, стекінг, голосування за управління та стимулювання ліквідності. Його конструкція може впливати на те, як додатки або смарт-контракти працюють у межах його екосистеми.

Наскільки активно торгують ESUI сьогодні?

За останні 24 години ESUI зареєстрував обсяг торгівлі ₴--. Високий обсяг зазвичай свідчить про значний інтерес інвесторів, здоровішу ліквідність та краще виконання як для маленьких, так і для великих трейдерів.

Яка обігується кількість токенів Ember SUI?

Сьогодні в обігу знаходиться 5048365.783987 токенів, що визначає доступну кількість для торгівлі. Обігується кількість допомагає інвесторам оцінити дефіцит, динаміку інфляції та потенційне розподілення токенів у довгостроковій перспективі.

Яка ринкова капіталізація та рейтинг ESUI?

Наразі Ember SUI займає ринковий рейтинг №-- з ринковою капіталізацією ₴158945386.93023762960000, що розміщує його серед визнаних активів у своєму секторі та допомагає інвесторам оцінити його відносний розмір.

Як виглядає результати Ember SUI за останні 24 години?

Його ціна продемонструвала зміну на рівні -1.08% за останні 24 години. Короткострокові зміни можуть бути впливом настроїв трейдерів, змін ліквідності чи подій, пов’язаних з мережею --.

Як Ember SUI порівнюється зі схожими активами того ж категорії?

У сегменті Decentralized Finance (DeFi),Sui Ecosystem,Yield-Bearing Tokens ESUI демонструє конкурентоспроможну активність, підтримувану високим рівнем торгів, хорошою ліквідністю та постійним використанням у своїй екосистемі.