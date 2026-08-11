Сьогоднішня ціна Ember Earn

Поточна ціна Ember Earn (EEARN) сьогодні становить $ 1.029, зі зміною 0.39% за останні 24 години. Поточний курс конвертації EEARN до USD становить $ 1.029 за EEARN.

Ember Earn наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 1,286,253, з циркуляційною пропозицією у 1.25M EEARN. Протягом останніх 24 годин EEARN торгувався між $ 1.029 (мінімум) та $ 1.034 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1.034, тоді як історичний мінімум — $ 0.998919.

У короткостроковій динаміці EEARN змінився на -0.00% за останню годину та на -0.23% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 983.60.

Ринкова інформація щодо Ember Earn (EEARN)

Ринкова капіталізація $ 1.29M$ 1.29M $ 1.29M Обсяг (за 24 год) $ 983.60$ 983.60 $ 983.60 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1.29M$ 1.29M $ 1.29M Циркуляційне постачання 1.25M 1.25M 1.25M Загальна пропозиція 1,250,000.0 1,250,000.0 1,250,000.0

Поточна ринкова капіталізація Ember Earn — $ 1.29M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 983.60. Циркуляційна пропозиція EEARN — 1.25M, зі загальною пропозицією 1250000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1.29M.