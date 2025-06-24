Ціна ELYTRA (ELYTRA)
Поточна ціна ELYTRA (ELYTRA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 383.09K USD. Ціна ELYTRA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ELYTRA:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни ELYTRA протягом дня — +14.71%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ELYTRA до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ELYTRA до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни ELYTRA до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ELYTRA до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+14.71%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ELYTRA: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.48%
+14.71%
-56.34%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Elytra is an AI-powered crypto trading signal platform that delivers real time, quantitative strategies through a transparent system. It will evolve into a fully autonomous portfolio manager, where staked tokens provide passive exposure to live strategies, with management fees funding quarterly buybacks and airdrops. Future integration with the Agent Commerce Protocol (ACP) and the Autonomous Hedge Fund will position Elytra as a core engine for on-chain portfolio automation.
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