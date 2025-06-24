Сьогоднішня ціна ELYTRA (ELYTRA)

Поточна ціна ELYTRA (ELYTRA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 383.09K USD. Ціна ELYTRA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ELYTRA:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни ELYTRA протягом дня — +14.71%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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