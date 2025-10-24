Інформація щодо ціни Elysyn Ai (ELYSYN) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,149965$ 0,149965 $ 0,149965 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) +0,06% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,06%

Актуальна ціна Elysyn Ai (ELYSYN) становить --. За останні 24 години ELYSYN торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ELYSYN становить $ 0,149965, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то ELYSYN змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на +0,06% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Elysyn Ai (ELYSYN)

Ринкова капіталізація $ 6,56K$ 6,56K $ 6,56K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 6,56K$ 6,56K $ 6,56K Циркуляційне постачання 9,19M 9,19M 9,19M Загальна пропозиція 9 194 235,959072296 9 194 235,959072296 9 194 235,959072296

Поточна ринкова капіталізація Elysyn Ai — $ 6,56K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ELYSYN — 9,19M, зі загальною пропозицією 9194235.959072296. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 6,56K.