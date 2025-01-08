Ціна Elysian ELS (ELS)
Поточна ціна Elysian ELS (ELS) сьогодні становить 0.00244126 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ELS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Elysian ELS:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 527.46 USD
- зміна ціни Elysian ELS протягом дня — -21.10%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Elysian ELS до USD становила $ -0.000653110858229706.
За останні 30 днів зміна ціни Elysian ELS до USD становила $ -0.0010875996.
За останні 60 днів зміна ціни Elysian ELS до USD становила $ +0.0018515045.
За останні 90 днів зміна ціни Elysian ELS до USD становила $ +0.0011360266440363371.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000653110858229706
|-21.10%
|30 днів
|$ -0.0010875996
|-44.55%
|60 днів
|$ +0.0018515045
|+75.84%
|90 днів
|$ +0.0011360266440363371
|+87.04%
Останній аналіз цін Elysian ELS: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.18%
-21.10%
+20.69%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Elysian (ELS) is a token minted on the XRPL and it is at the center with the other XRPL Token Athena (ATH) of the so called “A-E” ecosystem. In the “A-E” ecosystem, the first player that adopted Elysian, is Aesthetes, an Italian Limited Company that aims to merge Fine Art and Blockchain, realizing the First Marketplace of PHYGITAL NFTs. PHYGITAL NFTs are made by merging the Physical and Digital world, realizing Digital Artworks based on physical ones (bought, managed and custodied by Aesthetes). Beside the Phygital NFTs, there will be also Digital Artworks realized by International Digital Artists. Using their Elysian, holders will have the chance to vote which Digital Artwork will be drop in the marketplace.
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