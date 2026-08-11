Сьогоднішня ціна Elympics

Поточна ціна Elympics (ELP) сьогодні становить $ 0, зі зміною 8,10% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ELP до USD становить $ 0 за ELP.

Elympics наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 592 944, з циркуляційною пропозицією у 1,61B ELP. Протягом останніх 24 годин ELP торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,01138438, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці ELP змінився на -0,24% за останню годину та на -7,87% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 57,97K.

Ринкова інформація щодо Elympics (ELP)

Ринкова капіталізація $ 592,94K$ 592,94K $ 592,94K Обсяг (за 24 год) $ 57,97K$ 57,97K $ 57,97K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,29M$ 1,29M $ 1,29M Циркуляційне постачання 1,61B 1,61B 1,61B Загальна пропозиція 3 500 000 000,0 3 500 000 000,0 3 500 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Elympics — $ 592,94K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 57,97K. Циркуляційна пропозиція ELP — 1,61B, зі загальною пропозицією 3500000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,29M.