Сьогоднішня ціна ElvishMagic (EMAGIC)

Поточна ціна ElvishMagic (EMAGIC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 122.78K USD. Ціна EMAGIC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ElvishMagic:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 547.27 USD

- зміна ціни ElvishMagic протягом дня — -12.57%

- циркуляційна пропозиція – 864.92M USD

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