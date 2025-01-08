Ціна ElvishMagic (EMAGIC)
Поточна ціна ElvishMagic (EMAGIC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 122.78K USD. Ціна EMAGIC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ElvishMagic:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 547.27 USD
- зміна ціни ElvishMagic протягом дня — -12.57%
- циркуляційна пропозиція – 864.92M USD
Отримуйте оновлення цін EMAGIC до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни EMAGIC.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ElvishMagic до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ElvishMagic до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни ElvishMagic до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ElvishMagic до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-12.57%
|30 днів
|$ 0
|-0.25%
|60 днів
|$ 0
|-26.21%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ElvishMagic: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.05%
-12.57%
+14.18%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
ElvishMagic - The fully Decentralized protocol for launching new ideas.An all in- one incubation Hub with a full-stack Defi platform across al main blockchain networks.We provide exclusive services including ElvishMagic Pad.ElvishMagic Pad platform will balance and handle the traffic load for all investors creating a completely fair and transparent ecosystem that everyone can access at the same time.NFTs & Marketplace will host many privileges with its NFT feature and the opportunity to invest will also be given by $EMP.NFTs users will be rewarded with high bonus rates.Staking and Farming feature allows users to lock up a portion of their tokens for a certain period of time to earn block rewards depending on the time and number of tokens that are blocked
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 EMAGIC до AUD
A$--
|1 EMAGIC до GBP
￡--
|1 EMAGIC до EUR
€--
|1 EMAGIC до USD
$--
|1 EMAGIC до MYR
RM--
|1 EMAGIC до TRY
₺--
|1 EMAGIC до JPY
¥--
|1 EMAGIC до RUB
₽--
|1 EMAGIC до INR
₹--
|1 EMAGIC до IDR
Rp--
|1 EMAGIC до PHP
₱--
|1 EMAGIC до EGP
￡E.--
|1 EMAGIC до BRL
R$--
|1 EMAGIC до CAD
C$--
|1 EMAGIC до BDT
৳--
|1 EMAGIC до NGN
₦--
|1 EMAGIC до UAH
₴--
|1 EMAGIC до VES
Bs--
|1 EMAGIC до PKR
Rs--
|1 EMAGIC до KZT
₸--
|1 EMAGIC до THB
฿--
|1 EMAGIC до TWD
NT$--
|1 EMAGIC до CHF
Fr--
|1 EMAGIC до HKD
HK$--
|1 EMAGIC до MAD
.د.م--