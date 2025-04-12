Сьогоднішня ціна ELVIS (ELVIS)

Поточна ціна ELVIS (ELVIS) сьогодні становить 0.0010753 USD з ринковою капіталізацією $ 1.06M USD. Ціна ELVIS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ELVIS:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни ELVIS протягом дня — -13.03%

- циркуляційна пропозиція – 998.20M USD

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