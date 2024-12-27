Ціна Elumia (ELU)
Поточна ціна Elumia (ELU) сьогодні становить 0.00414752 USD з ринковою капіталізацією $ 2.20M USD. Ціна ELU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Elumia:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 368.24K USD
- зміна ціни Elumia протягом дня — -3.15%
- циркуляційна пропозиція – 531.16M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Elumia до USD становила $ -0.000135089151694724.
За останні 30 днів зміна ціни Elumia до USD становила $ -0.0008854440.
За останні 60 днів зміна ціни Elumia до USD становила $ -0.0004728753.
За останні 90 днів зміна ціни Elumia до USD становила $ -0.001205643282533076.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000135089151694724
|-3.15%
|30 днів
|$ -0.0008854440
|-21.34%
|60 днів
|$ -0.0004728753
|-11.40%
|90 днів
|$ -0.001205643282533076
|-22.52%
Останній аналіз цін Elumia: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.07%
-3.15%
-13.71%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Legends of Elumia is a next generation Massively Multiplayer Online RPG (MMORPG) developed by a large, experienced team of game developers. Elumia sets itself apart from other games with it’s high quality graphics and feature rich, fun gameplay. Players can earn income directly through online play, immerse themselves in world zones, engage in multiplayer dungeons, quests and fierce player battles. Through the Elumia metaverse, players have full NFT ownership of their characters, equipment, land and buildings, with multiple fun opportunities to earn by winning battles against other players and completing dungeons and defeating the enemies in the world.
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