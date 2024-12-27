Сьогоднішня ціна Elumia (ELU)

Поточна ціна Elumia (ELU) сьогодні становить 0.00414752 USD з ринковою капіталізацією $ 2.20M USD. Ціна ELU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Elumia:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 368.24K USD

- зміна ціни Elumia протягом дня — -3.15%

- циркуляційна пропозиція – 531.16M USD

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