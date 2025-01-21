Ціна Elosys (ELO)
Поточна ціна Elosys (ELO) сьогодні становить 0.00251598 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ELO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Elosys:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 18.27 USD
- зміна ціни Elosys протягом дня — +0.09%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Elosys до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Elosys до USD становила $ -0.0001173802.
За останні 60 днів зміна ціни Elosys до USD становила $ +0.0000708094.
За останні 90 днів зміна ціни Elosys до USD становила $ -0.000768286424962042.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.09%
|30 днів
|$ -0.0001173802
|-4.66%
|60 днів
|$ +0.0000708094
|+2.81%
|90 днів
|$ -0.000768286424962042
|-23.39%
Останній аналіз цін Elosys: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.34%
+0.09%
+15.55%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Elosys is a decentralized blockchain delivering truly anonymous, untraceable transactions. Built on PoW consensus and zkSNARKs data protection protocol for total confidentiality (Zero Knowledge Proof).
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