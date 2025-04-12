Ціна ElonXCat (EXC)
Поточна ціна ElonXCat (EXC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 22.02M USD. Ціна EXC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ElonXCat:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни ElonXCat протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 100.14T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ElonXCat до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ElonXCat до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни ElonXCat до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ElonXCat до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ElonXCat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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--
-16.25%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
ELONXCAT is a Meme token built on a multi-chain network spanning BNB Chain, Ethereum, Polygon, Solana, and Tron. ELONXCAT strives to unite the cryptocurrency meme community and be a pioneer in multi-chain utility. Our goal is to have our name shine on every DEX, every CEX, and everywhere else. Leveraging X`s superior bridging technology that graces the five most active blockchains excluding Bitcoin, $ELONXCAT becomes multi-chain seamlessly in just a few clicks, with virtually no gas fees to worry about.
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