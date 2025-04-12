Сьогоднішня ціна ElonXCat (EXC)

Поточна ціна ElonXCat (EXC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 22.02M USD. Ціна EXC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ElonXCat:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни ElonXCat протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 100.14T USD

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