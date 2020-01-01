Токеноміка Elons Pet Snail (GARY) Дізнайтеся ключову інформацію про Elons Pet Snail (GARY), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Elons Pet Snail (GARY) GaryTheSnail ($GARY) is a cryptocurrency project inspired by Elon Musk’s playful reference to his “snail” as a symbol for motivating efficiency in hyperloop and tunnel-boring developments. Created to entertain and engage the crypto community, $GARY aims to provide a community-driven token with zero transaction tax, and a deflationary mechanism through its burned liquidity, ensuring scarcity over time. With no bold claims or investment promises, the project seeks to foster a lighthearted and inclusive community. Офіційний вебсайт: https://garythesnail.vip/ Купити GARY зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Elons Pet Snail (GARY) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Elons Pet Snail (GARY), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 154,97K $ 154,97K $ 154,97K Загальна пропозиція: $ 44,00M $ 44,00M $ 44,00M Циркуляційна пропозиція: $ 44,00M $ 44,00M $ 44,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 154,97K $ 154,97K $ 154,97K Історичний максимум: $ 0,164411 $ 0,164411 $ 0,164411 Історичний мінімум: $ 0,00170855 $ 0,00170855 $ 0,00170855 Поточна ціна: $ 0,00352608 $ 0,00352608 $ 0,00352608 Дізнайтеся більше про ціну Elons Pet Snail (GARY)

Токеноміка Elons Pet Snail (GARY): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Elons Pet Snail (GARY) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів GARY, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів GARY, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку GARY, досліджуйте ціну токена GARY в реальному часі!

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