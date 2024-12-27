Сьогоднішня ціна Elons Pet Snail (GARY)

Поточна ціна Elons Pet Snail (GARY) сьогодні становить 0.00977761 USD з ринковою капіталізацією $ 431.44K USD. Ціна GARY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Elons Pet Snail:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 65.11K USD

- зміна ціни Elons Pet Snail протягом дня — +9.60%

- циркуляційна пропозиція – 44.00M USD

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