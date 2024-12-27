Ціна Elons Pet Snail (GARY)
Поточна ціна Elons Pet Snail (GARY) сьогодні становить 0.00977761 USD з ринковою капіталізацією $ 431.44K USD. Ціна GARY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Elons Pet Snail:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 65.11K USD
- зміна ціни Elons Pet Snail протягом дня — +9.60%
- циркуляційна пропозиція – 44.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Elons Pet Snail до USD становила $ +0.00085626.
За останні 30 днів зміна ціни Elons Pet Snail до USD становила $ -0.0063853542.
За останні 60 днів зміна ціни Elons Pet Snail до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Elons Pet Snail до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00085626
|+9.60%
|30 днів
|$ -0.0063853542
|-65.30%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Elons Pet Snail: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+6.28%
+9.60%
+18.91%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
GaryTheSnail ($GARY) is a cryptocurrency project inspired by Elon Musk’s playful reference to his “snail” as a symbol for motivating efficiency in hyperloop and tunnel-boring developments. Created to entertain and engage the crypto community, $GARY aims to provide a community-driven token with zero transaction tax, and a deflationary mechanism through its burned liquidity, ensuring scarcity over time. With no bold claims or investment promises, the project seeks to foster a lighthearted and inclusive community.
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