Токеноміка Elons Gamertag (RANDOM9) Дізнайтеся ключову інформацію про Elons Gamertag (RANDOM9), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Elons Gamertag (RANDOM9) RANDOM9 is a memecoin that represents Elon Musk's hoppy and gaming user tag. RANDOM9 is purely a memecoin with no utility projects. RANDOM9 is the same gaming user tag that Elon Musk has been using for multiple years. This has been confirmed by him. RANDOM9 started as a memecoin after Elon Musk kept streaming video games from RANDOM9 account. The project goal is to spread the fun meme culture around the video game industry. There are no utilities. This project is not associated in any way with Elon Musk. Офіційний вебсайт: https://random9eth.com/ Купити RANDOM9 зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Elons Gamertag (RANDOM9) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Elons Gamertag (RANDOM9), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 29,40K $ 29,40K $ 29,40K Загальна пропозиція: $ 979,81M $ 979,81M $ 979,81M Циркуляційна пропозиція: $ 979,81M $ 979,81M $ 979,81M FDV (повністю розведена вартість): $ 29,40K $ 29,40K $ 29,40K Історичний максимум: $ 0,00134296 $ 0,00134296 $ 0,00134296 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Elons Gamertag (RANDOM9)

Токеноміка Elons Gamertag (RANDOM9): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Elons Gamertag (RANDOM9) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів RANDOM9, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів RANDOM9, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку RANDOM9, досліджуйте ціну токена RANDOM9 в реальному часі!

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