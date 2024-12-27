Ціна ElonRWA (ELONRWA)
Поточна ціна ElonRWA (ELONRWA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 3.77M USD. Ціна ELONRWA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ElonRWA:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 48.96K USD
- зміна ціни ElonRWA протягом дня — +3.74%
- циркуляційна пропозиція – 30.53B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ElonRWA до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ElonRWA до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни ElonRWA до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ElonRWA до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+3.74%
|30 днів
|$ 0
|-64.44%
|60 днів
|$ 0
|+238.83%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ElonRWA: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.98%
+3.74%
+4.19%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
ElonRWA is the first token backed by a real-world asset: the infamous Elon Musk portrait "Elon, I drew you!" ElonRWA tokens represent ownership of the physical portrait; the first of its kind. Token holders will have voting rights on what is done with the portrait in the future.
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