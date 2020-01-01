Токеноміка Elonia Trump (ELONIA) Дізнайтеся ключову інформацію про Elonia Trump (ELONIA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Elonia Trump (ELONIA) A fun community based token to honor the true First Lady of the USA Elonia Trump. Elonia Trump is a meme token based on the Solana blockchain. With the ticker $ELONIA and a supply of 69,420,000,000 tokens. $ELONIA was 100% fair launched on Raydium with 100% of the tokens being put into the liquidity pool. All initial liquidity has been burnt. Elonia Trump is a project which will go as far as it's community takes it. Elonia is community focused and community feedback is what steers the project. Офіційний вебсайт: https://eloniatrump.io/ Купити ELONIA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Elonia Trump (ELONIA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Elonia Trump (ELONIA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 172.12K $ 172.12K $ 172.12K Загальна пропозиція: $ 68.29B $ 68.29B $ 68.29B Циркуляційна пропозиція: $ 68.29B $ 68.29B $ 68.29B FDV (повністю розведена вартість): $ 172.12K $ 172.12K $ 172.12K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Elonia Trump (ELONIA)

Токеноміка Elonia Trump (ELONIA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Elonia Trump (ELONIA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ELONIA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ELONIA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ELONIA, досліджуйте ціну токена ELONIA в реальному часі!

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